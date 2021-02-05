В Екатеринбурге появятся урны для сортировки мусора

На улицах уральской столицы планируют установить раздельные урны для сортировки мусора. Об этом рассказал генеральный директор УК Академический Николай Смирнягин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Смирнягина, так жители Екатеринбурга смогут постепенно привыкнуть к сортировке и заботится об окружающей среде даже во время прогулки.

На данный момент это лишь обсуждаемые планы, а сама идея на вступала в разработку. Но, как отметил гендиректор УК, если система сортировки мусора хорошо покажет себя среди жителей многоквартирных домов, то раздельные урны могут появиться на улицах города уже в этом году.

Напомним, что система разделения мусора стала экспериментальным проектом в Свердловской области. Пилотами в регионе выступили Екатеринбург и Каменский-Уральский. В уральской столице к проекту присоединились жильцы многоквартирных домов Чкаловского, Ленинского и Октябрьского районов. А в декабре прошлого года сортировать свой мусор стали и жильцы ещё 103 многоквартирных домов района Академический.