В Челябинской области за сутки выписали 845 человек, переболевших COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 270 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 46 тыс. 588 человек.

В настоящий момент в регионе 8 тыс. 900 заболевших. За сутки выписаны 845 человек, всего в регионе выздоровели 35 тыс. 875 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них десять от коронавируса. Еще у пяти человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.