05 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Почта России, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отправили в колонию разбойников, нападавших на почтовые отделения

Суд в Екатеринбурге вынес приговор членам банды, совершавшей разбойные нападения на отделения почтовой связи. Их надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались четверо местных жителей. В феврале 2018 года один из них узнал от своей жены, работавшей начальником почтового отделения в уральской столице, о поступлении крупных сумм денег для выплаты пенсий. Он рассказал об этом своему знакомому, после чего был разработан преступный план.

Воспользовавшись тем, что доступ в отделение в присутствии супруги для него не ограничен, втайне от жены и других сотрудников мужчина сделал дубликат ключей от служебного помещения. Позже подельники открыли дверь служебного входа и вынесли из кабинета начальника 6,1 млн рублей, поделив добычу между собой.

А летом и осенью 2019 года один из похитителей, а также его знакомые, совершили серию разбойных нападений на отделения почтовой связи города.

Суд приговорил членов банды к лишению свободы на срок от 6 до 9 лет. Уголовное дело еще одного обвиняемого выделено в отдельное производство, так как он объявлен в розыск.

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В Екатеринбурге отправили в колонию разбойников, нападавших на почтовые отделения

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Теги: разбой, почта, суд, Екатеринбург



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