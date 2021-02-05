05 Февраля 2021
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Общество В России
Зоя Космодемьянская, подвиг, Великая Отечественная война (2017) | Фото: russian7.ru

Генпрокуратуру попросили проверить высказывание Невзорова о Зое Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) просит Генпрокуратуру РФ проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.

Ранее Невзоров в эфире "Эха Москвы" заявил, что Космодемьянская была "фанатиком, исполняющим преступный приказ", и в ее действиях "не было никакой заслуги".

Как говорится на сайте РВИО, слова журналиста имеют признаки нарушения соответствующей уголовной статьи, так как у радио есть значительная аудитория.

В обращении отмечается, что попытки переоценить "действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды".

Невзоров комментировал новый художественный фильм "Зоя", который вышел в прокат в конце января. Ранее на сайте РВИО был объявлен всенародный сбор на фильм, по аналогии с нашумевшим тогда успешным краудфандинговым проектом "28 панфиловцев", но затем оказалось, что "народные" деньги собирались для пиара, а основной вклад все же сделало Министерство культуры.

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Генпрокуратуру попросили проверить высказывание Невзорова о Зое Космодемьянской

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Теги: александр невзоров, зоя космодемьянская, рвио



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