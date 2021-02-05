В Перми на химическом предприятии произошла разгерметизация емкости с хлором

Разгерметизация емкости с химическим веществом (хлором) произошла сегодня утром на открытой территории одного из химических предприятий Кировского района Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"53 работника предприятия были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью населения города и работникам предприятия отсутствует", - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работали специальные службы экстренного реагирования. Привлечены силы и средства в количестве 67 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 44 человек и 11 единиц техники.

Произведена осадка химического вещества.