05 Февраля 2021
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Общество В России
Сергей Шнуров, Семен Слепаков (2018) | Фото:YouTube

После введения запрета на нецензурную лексику в соцсетях россияне стали еще больше материться в интернете

После того, как вступил в силу закон, запрещающий использование мата в соцсетях, пользователи русскоязычных платформ стали материться еще больше. Здесь и так называемый "эффект Стрейзанд", и законодательный пробел – запрет на обсценную лексику существует, но наказания за его нарушения – нет. Пока.
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По данным "Медиалогии", на которые ссылается РБК, только 1-2 февраля (после вступления в силу закона) пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram оставили более 646 тыс. записей с использованием мата.

Интересно, что в аналогичный период прошлого года таких записей было всего 426,5 тыс. Впрочем, и повестка в это же время год назад была "полегче": в интернете обсуждали новость о том, что коронавирус добрался до России, выражали свое мнение об обрушившейся крыше спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге и о госслужащих "в мехах", которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба.

Интересно, что сама новость об обязанности соцсетей удалять матерные слова спровоцировала активное использование обсценной лексики, утверждает агентство "Социальные сети". По его данным, всплеск нецензурных выражений в соцсетях был зафиксирован 22–23 января 2021 года на фоне новости о грядущем вступлении поправок в силу. Прирост составил 30% к среднесуточным показателям, отмечают в агентстве, не уточняя абсолютных значений. Схожий всплеск имел место и 1–2 февраля, в первые дни, когда поправки заработали, указывает агентство.

Напомним, пока нарушителям-матерщинникам за записи с использованием нецензурной лексики ничего не грозит. Но зато могут оштрафовать соцсеть, которая не следит за своим контентом, тем более, что по закону именно она сама и обязана выявлять и удалять подобные записи, а если не может этого сделать – сообщать в Роскомнадзор, чтобы ведомство уже своими силами заблокировало страницы этой платформы.

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После введения запрета на нецензурную лексику в соцсетях россияне стали еще больше материться в интернете

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Теги: россияне, запрет, нецензурная лексика, мат



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