В Хабаровске сократились многокилометровые очереди на АЗС

В Хабаровском крае, несмотря на заявления властей о стабилизации с поставками бензина, ситуация остается сложной.

По словам хабаровчан, утром 5 февраля особых улучшений на заправках не наблюдалось. Многокилометровые очереди на АЗС сократились, однако полностью не исчезли. Люди стоят в очереди по несколько часов, при этом иногда и после долгого ожидания заправить автомобиль не удается.

"Простояли на одной из заправок больше часа, и буквально перед нами бензин закончился", - приводит Regnum слова хабаровчанки Натальи.

Кроме того, в соцсетях стали появляться видео с конфликтными ситуациями и драками на автозаправках.

Перекупщики предлагают в Сети бензин по запредельным ценам и продают места в очередях на заправках. В основном литр бензина предлагают за 90−100 рублей, плюс доставка. Место в очереди на АЗС близко к "шлангу" стоит 1000 рублей.

Напомним, в конце января в регионе наметился бензиновый дефицит из-за проблем с производством на местном НПЗ. А в начале февраля бензин начали продавать по карточкам.

В четверг хабаровский НПЗ возобновил производство автомобильного бензина АИ-92, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края. Первая партия в 500 тонн (среднесуточная норма) была доставлена на АЗС сети ННК (принадлежит той же компании, что и НПЗ).

В дальнейшем планируется производить по 1 тыс. тонн бензинов АИ-92 и АИ-95 в сутки – этого должно хватить, чтобы полностью восполнить потребности региона.