Из Перми и Сургута открывают рейсы за границу

Из аэропортов Перми и Сургута самолёты будут летать в Ош и Бишкек – соответствующее разрешение выдали авиационные власти России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Документ опубликован на портале Росвавиации. "ЮТэйр" получила допуск на полёты из Сургута в Ош и Бишкек, "Nordwind airlines" сможет возить пассажиров по маршруту Пермь – Бишкек.

Напомним, "Nordwind airlines" 21 декабря 2020 г. уже получила аналогичные разрешения (допуск на рейсы из Перми в израильский Тель-Авив, а также в узбекские Фергану, Наманган и Самарканд). Также "AZUR Air" получила допуск на вылет из Перми в Бургас (Болгария) на лето 2021 г.