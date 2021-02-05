В Нижнем Тагиле второклассник погиб во время пожара

В Нижнем Тагиле во время пожара погиб ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, возгорание произошло в квартире дома по улице Циолковского. В ходе тушения внутри был обнаружен ребенок 2008 года рождения.

Мальчик находился без сознания. Во время реанимационных мероприятий второклассник скончался в автомобиле "скорой помощи".

Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки выключателя в коридоре. Сейчас прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выясняет все обстоятельства трагического ЧП.

Свою проверку также начал Следственный комитет.