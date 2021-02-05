05 Февраля 2021
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Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

Стало известно, в каких городах "Ростех" хочет построить мусоросжигательные заводы

В ВЭБ.РФ впервые назвали российские города, где предлагается построить мусоросжигающие заводы (они же мусорные теплоэлектростанции, МТЭС), которые будут перерабатывать бытовые отходы в электроэнергию.

На первом этапе проекта МТЭС будут построены в регионе черноморского побережья: Сочи, Кавказских Минеральных водах, Тамани. Тогда же начнется строительство новых заводов в Подмосковье.

На втором этапе МТЭС появятся в районе Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, городов Самарской (Самара, Тольятти, Сызрань) и Ростовской (Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты) агломераций.

"Дочка" "Ростеха" – "РТ-инвест" – уже строит пять таких объектов в Подмосковье и Татарстане, в финансировании проекта участвует ВЭБ. Соглашение о строительстве еще не менее 25 МТЭС ВЭБ заключил в прошлом году. Совокупно они должны вырабатывать 1,45 ГВт электроэнергии. Завершение строительства запланировано на 2025–2027 гг., пишут "Ведомости".

В ВЭБ.РФ "Ведомостям" сказали, что список предварительный.

Стоит отметить, что пока не определен механизм финансирования масштабной стройки. ВЭБ заявлял о готовности предоставить в кредит около 200 млрд руб., планировалось привлечь также кредитование в коммерческих банках.

По данным издания, может быть использована схема, которая уже применяется при строительстве первого пула заводов: повышение платежей для оптовых потребителей электричества (в основном промышленность) по договорам о предоставлении мощности, гарантирующим инвесторам базовую доходность в 12% годовых. Впрочем, выступают как крупные потребители, так и генераторы. Так, в "Совете производителей энергии" (объединяет генкомпании, обеспечивающие 77% мощности в стране) подчеркнули, что инвестиции в строительство пяти МТЭС составляют 378 700 руб. за 1 кВт, что в 32 раза дороже вложений в модернизацию традиционных ТЭС на период 2022–2026 гг., почти в 4 раза дороже, чем строительство ветряков, и в 3,5 раза – солнечных электростанций.

Интересно, что в Минэнерго также не поддерживают такую схему, да и вообще считают, что электроэнергия с мусоросжигательных заводов в 4–5 раз превышает средневзвешенный уровень нерегулируемых цен ОРЭМ, а сами МТЭС "не отличаются большой эффективностью".

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Стало известно, в каких городах "Ростех" хочет построить мусоросжигательные заводы

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Теги: мусоросжигательный завод, ростех, финансирование, электроэнергия



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