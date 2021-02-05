05 Февраля 2021
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Экономика Челябинская область
логистический центр (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Wildberries ищет новую площадку под строительство логистического центра на Южном Урале

Wildberries рассматривает новые площадки под строительство логистического центра в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства, представители Wildberries осмотрели потенциальные площадки вдоль трассы М-5 в районе областного центра и поселка Атлян. В настоящий момент оценивается стоимость подготовки этих участков к строительству.

Как рассказал вице-губернатор Егор Ковальчук, область заинтересована в реализации этого проекта.

"Очередная встреча позволила нам показать возможности нашего региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается", - подчеркнул он.

Заместитель генерального директора Wildberries Александр Маковеев подтвердил, что компания рассматривает возможность размещения нового центра в Уральском федеральном округе.

"Открытие нового крупного складского комплекса позволит не только создать несколько тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку интернет-заказов, но и окажет поддержку местным предпринимателям, которые смогут оптимизировать свои логистические расходы, и ускорит их выход в онлайн-сегмент", - подчеркнул он.

Напомним, депутаты Миасса 27 ноября 2020 г. приняли решение об изменения функционального назначения территории, расположенной в районе Тургоякского шоссе, под размещение технопарка. Именно там планировалось разместить логистический центр Wildberries. В декабре жители Миасса, выступающие против строительства логистического центра Wildberries, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, решение депутатов о переводе земель опротестовал прокурор. В результате компания отказалась от планов строительства в Миассе логистического центра.

жители Миасса, видеообращение,(2020)|Фото: youtube.com

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Wildberries ищет новую площадку под строительство логистического центра на Южном Урале

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Теги: Миасс, логистический центр, инвестпроект,



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