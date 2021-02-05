Байден: США заставят Россию заплатить за все свои действия

США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая с программной речью в Госдепартаменте.

По словам Байдена, он "ясно дал понять" о своих намерениях президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, который состоялся 26 января.

Речь, по его словам, шла о вмешательстве в американские выборы, кибератаках, отравлениях россиян, передает Regnum.

26 января президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину поговорить о продлении договора СНВ-3 и проблемах в отношениях двух стран.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с Алексеем Навальным, когда тот поднял эту тему в телефонном разговоре.