05 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
Тверь, обыски, СКР (2018) | Фото: СУ СКР по Тверской области

В Екатеринбурге у матери главы региональных штабов Навального прошли обыски

В пятницу утром у матери главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, которая живет в Екатеринбурге, прошли обыски. Сообщения об этом появились сегодня в ряде Telegram-каналов.
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В связи с чем проводятся мероприятия, пока неизвестно. В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что не комментируют ситуацию.

Соратники Навального пока не выступали с заявлениями про обыски у Сусанны Волковой.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях. Сам он был объявлен в розыск.

Между тем, на этой неделе сторонники Навального отказались от новых акций протеста в России.

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В Екатеринбурге у матери главы региональных штабов Навального прошли обыски

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Теги: Волков, обыски, Екатеринбург



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