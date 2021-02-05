В Екатеринбурге у матери главы региональных штабов Навального прошли обыски

В пятницу утром у матери главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, которая живет в Екатеринбурге, прошли обыски. Сообщения об этом появились сегодня в ряде Telegram-каналов.

В связи с чем проводятся мероприятия, пока неизвестно. В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что не комментируют ситуацию.

Соратники Навального пока не выступали с заявлениями про обыски у Сусанны Волковой.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях. Сам он был объявлен в розыск.

Между тем, на этой неделе сторонники Навального отказались от новых акций протеста в России.