В Челябинске прошли обыски у участницы несанкционированной акции по делу о перекрытии дорог

В Челябинске прошли обыски у местной жительницы Виктории Новиковой, которая участвовала в несанкционированных акция протеста, передает корреспондент Накануне.RU.

"К нашей Виктории Новиковой прямо сейчас, в 7-10, пришли с обыском. Обыск проходит в связи с уголовным делом, возбужденным 31.01.2021 г. по части 1 статьи 267 УК РФ — "Воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения", - сообщил лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец.

Как сообщил Московец, после обыска Викторию увезли на Васенко, 65, где находится УМВД по Челябинску.

Напомним, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального. После акции протеста полиция возбудила уголовное дело из-за перекрытия дорог.