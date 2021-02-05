05 Февраля 2021
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Политика Центральный ФО В России Москва
Петр Толстой (2017) | Фото: фейсбук Максима Шевченко

СМИ: на выборы в Госдуму от Москвы могут пойти актеры и телеведущие

Московские власти постепенно определяются с кандидатами, которые будут представлять мегаполис на выборах в Госдуму в сентябре текущего года.

Среди возможных кандидатов-одномандатников называют популярного актера Дмитрия Певцова и ведущего ток-шоу "60 минут" Евгения Попова. Кроме того, в первую тройку московской группы партсписка партии "Единая Россия" могут войти главврач больницы №52 Марьяна Лысенко, а также действующий депутат и телеведущий Петр Толстой.

Возглавить московскую группу может мэр Москвы Сергей Собянин, пишет "Коммерсант".

Напомним, актер театра и кино Дмитрий Певцов не раз выражал публичную поддержку действующей власти. Итоговые списки кандидатов в Госдуму от ЕР станут известны после весенних праймериз.

Телеведущий Евгений Попов ("60 минут" на "России 1") ранее подтвердил, что ведет переговоры о возможности баллотироваться в депутаты Госдумы осенью этого года.

Несмотря на то, что "интересное предложение" ему сделала "Единая Россия", Попов собирается оставаться беспартийным.

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СМИ: на выборы в Госдуму от Москвы могут пойти актеры и телеведущие

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Теги: Госдума, выборы



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