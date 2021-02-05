05 Февраля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин взял на контроль нарушения прав екатеринбуржца, квартира которого непригодна для жилья из-за недостатка света

Стало известно о проблемах жителя Свердловской области, который семь лет пытается доказать, что его квартира непригодна для жилья из-за недостатка света.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в 2012 году напротив пятиэтажки в Екатеринбурге, где живет пожилой екатеринбуржец, возвели 18-этажный дом. Расстояние между ними оказалось 15 метров, и высотка фактически закрыла весь свет пенсионеру, окно которого теперь "смотрит" на стену.

Согласно экспертизе в 2014 году, уровень естественной освещенности в комнате перестал соответствовать нормам, застройщик был оштрафован и через суд был обязан устранить нарушения, но решение суда до сих пор не исполнено.

Мужчина подал обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил руководству СУ по Свердловской области оперативно собрать всю информацию, касающуюся нарушения прав пожилого пенсионера и доложить о ситуации.

Напомним, ранее Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об истязании младенца в Свердловской области, которого мать полгода прятала в шкафу.

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Бастрыкин взял на контроль нарушения прав екатеринбуржца, квартира которого непригодна для жилья из-за недостатка света

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Теги: Бастрыкин, Екатеринбьург, пенсионер



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