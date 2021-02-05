В Пермском крае приняты послабления по деятельности детских развлекательных

В Пермском крае приняты послабления по деятельности детских развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов либо развлекательные и досуговые услуги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, с 5 февраля они смогут возобновить свою работу. Такое решение принял оперштаб. При этом необходимо соблюдать меры безопасности - носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Число одновременно находящихся в игровом зале посетителей устанавливается исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метров площади помещения.

Также согласовано возобновление деятельности Пермского цирка. Количество зрителей каждого мероприятия – не более 50% от числа мест в зале. При этом представления в цирке будут проводится без антракта, а торговлю в помещении запретят.

Кроме того, на Заводе Шпагина, в зоопарке, музеях и выставочных залах число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек.

Тем временем, в Пермский край доставлена очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства для проведения массовой вакцинации.

Речь идет о 7,5 тыс. доз. Таким образом, с начала иммунизации от COVID-19 в регион доставили 21,5 тыс. доз препарата.