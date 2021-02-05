Ростовский "Учитель года" арестован за участие в митинге

Учитель истории и обществознания из Ростова-на-Дону Александр Рябчук получил пять суток ареста за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

В квартире, где находился педагог, прошел обыск. Оттуда его забрали в суд, пишет "Коммерсант".

3 февраля учитель провел эфир в Instagram, сообщив, что к нему домой пришли полицейские. Они предлагали открыть дверь и говорили, что у них при себе есть материалы проверки, однако Рябчук отказался.

Как объяснили сотрудники правоохранительных органов, причиной их прихода стало участие учителя в несанкционированной акции.

Тем временем, Тракторозаводский районный суд Челябинска на 11 суток арестовал члена КПРФ Сергея Толмачева за участие в несанкционированной акции протеста 23 января.