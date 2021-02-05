ЕС не считает вакцинацию условием для поездок

Евросоюз в настоящее время не считает, что вакцинация от COVID-19 достаточна для поездок по странам Европы.

Как сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, угрозу представляют мутации COVID-19.

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, когда страны—члены ЕС решат открыть внешние границы. Для этого требуются дополнительные обсуждения на фоне того, как будет развиваться эпидемия коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, Еврокомиссия планирует к лету вакцинировать от коронавируса до 70% взрослого населения ЕС.

К марту в Брюсселе хотят достичь промежуточной цели - привить 80% людей старше 80 лет и медицинских работников. При этом как раз среди пожилых и наблюдается самая высокая смертность от вакцины.