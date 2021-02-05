05 Февраля 2021
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ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

Банк России назвал регионы с самыми высокими ипотечными ставками

Самые высокие средние ставки по жилищным кредитам по итогам прошлого года были зафиксированы в Ингушетии и Тыве — 8,35% и 8,22% соответственно, говорится в материалах Банка России.

Самая низкая ставка была в Якутии — 6,3%. В Москве этот показатель составил 7,69%. Взять ипотеку в Санкт-Петербурге можно было под 7,59% годовых.

В целом по стране ставка по ипотеке составила 7,62%.

Тем временем, руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова выступила за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%.

По ее словам, этот инструмент теряет социально направленный характер, из-за того, что в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.

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Банк России назвал регионы с самыми высокими ипотечными ставками

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Теги: ипотека, займ, кредит



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