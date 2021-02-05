05 Февраля 2021
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Политика В России
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

По факту пыток в колонии в Иркутской области заведено дело

По результатам проверки ангарского СИЗО-6 в Иркутской области в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным организации "За права человека", также расследуется дело об истязаниях заключенных после их бунта в ИК-15 Ангарска, который произошел 9 апреля 2020 года, сообщается в Telegram-канале организации.

Во время бунта в ангарской ИК-15 осужденные отказывались выходить на зарядку и резали себе руки, после чего забросали сотрудников колонии камнями и подожгли постройки.

Напомним, вечером 10 апреля в колонии №15 в Ангарске Иркутской области произошел бунт заключенных. В СКР сообщили, что беспорядкам предшествовал конфликт осужденного с сотрудниками колонии.

9 апреля во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии, отматерил их. Возник пожар, сгорели постройки промышленной зоны - лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. При разборе завалов найдено тело заключенного 1989 года рождения.

12 апреля в колонии №15 в Ангарске, где заключенные устроили бунт, ввели режим ЧС.

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По факту пыток в колонии в Иркутской области заведено дело

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Теги: колония, бунт



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