05 Февраля 2021
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Наука и техника В России
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Завершены испытания вакцины "ЭпиВакКороны" на пожилых россиянах

"ЭпиВакКорона" среди пожилых людей

Как заявила и. о. замгендиректора Татьяна Непомнящих, "сильных нежелательных явлений" в ходе исследования не выявлено. Среди жалоб - небольшая болезненность в месте инъекции. Непомнящих отметила, что люди в возрасте — одна из наиболее уязвимых категорий граждан, сообщает ТАСС.

В России от коронавируса привились только 12% медиков, а готовы это сделать еще 10%. Таков результат опроса интернет-сообщества "Врачи РФ".

Интересно, что, отвечая на вопрос, какой вакциной вы хотели бы привиться, врачи отдали предпочтение российской вакцине "ЭпиВакКорона", масштабный выпуск которой должен начаться только в феврале.

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Завершены испытания вакцины "ЭпиВакКороны" на пожилых россиянах

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Теги: коронавирус, вакцина



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