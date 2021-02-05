05 Февраля 2021
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Минэкономики: доходы россиян восстановятся к концу 2021 года

Минэкономики России сообщило, что доходы граждан страны восстановятся в третьем-четвертом квартале текущего года.

Как сообщил глава ведомства Максим Решетников, власти ослабляют коронавирусные ограничения, что стимулирует экономику. По его словам, в России наблюдается возвращение спроса населения и восстановление доходов россиян, сообщает ТАСС.

Российские власти продолжают сравнивать отечественную экономику с европейскими и американскими и радоваться, что в России, вроде бы, все прошло лучше, чем за рубежом (в плане острой фазы кризиса), но цифры все равно почему-то грустные.

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Минэкономики: доходы россиян восстановятся к концу 2021 года

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Теги: Минэкономики, доходы



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