Минэкономики: доходы россиян восстановятся к концу 2021 года

Минэкономики России сообщило, что доходы граждан страны восстановятся в третьем-четвертом квартале текущего года.

Как сообщил глава ведомства Максим Решетников, власти ослабляют коронавирусные ограничения, что стимулирует экономику. По его словам, в России наблюдается возвращение спроса населения и восстановление доходов россиян, сообщает ТАСС.

Российские власти продолжают сравнивать отечественную экономику с европейскими и американскими и радоваться, что в России, вроде бы, все прошло лучше, чем за рубежом (в плане острой фазы кризиса), но цифры все равно почему-то грустные.