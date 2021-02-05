05 Февраля 2021
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Политика За рубежом
антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

Советник президента США: администрация Белого дома будет реагировать на отравление Навального

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что новая администрация Белого дома будет реагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального и другую "злонамеренную деятельность" властей России.

"Мы сами решим, когда и как это сделать",— отметил он, пишет "Коммерсант".

Напомним, группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Документ называется "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность".

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Советник президента США: администрация Белого дома будет реагировать на отравление Навального

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Теги: США, Навальный, отравление, санкции



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Ранее 04.02.2021 08:01 Мск В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ из-за Навального

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