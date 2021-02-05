Советник президента США: администрация Белого дома будет реагировать на отравление Навального

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что новая администрация Белого дома будет реагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального и другую "злонамеренную деятельность" властей России.

"Мы сами решим, когда и как это сделать",— отметил он, пишет "Коммерсант".

Напомним, группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Документ называется "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность".