05 Февраля 2021
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Навальному дали реальный срок

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Общество В России
навальный, суд, камера, фбк (2019) | Фото:pbs.twimg.com/media/DKFSNU1XoAEPRNe.jpg

Алексей Навальный обратился к сторонникам

Российский политик Алексей Навальный обратился с посланием к своим сторонникам из СИЗО "Матросская Тишина".

Оно размещено на сайте navalny.com. Оппозиционер призвал не поддаваться страху и оставаться свободными людьми. Навальный сообщил, что чувствует себя "свободным человеком" благодаря уверенности в собственной правоте, а также поддержке семьи и сторонников.

"Призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро? " — заявил оппозиционер.

Политик вновь заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин, а уголовное преследование — это реакция власти на расследование, в котором он назвал Путина владельцем особняка под Геленджиком.

Как сообщалось, Навального лично доставят в Бабушкинский суд Москвы по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Судебное заседание состоится завтра, 5 февраля.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы изменил блогеру условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.

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Алексей Навальный обратился к сторонникам

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Теги: Навальный, арест, Путин



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