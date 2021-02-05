Алексей Навальный обратился к сторонникам

Российский политик Алексей Навальный обратился с посланием к своим сторонникам из СИЗО "Матросская Тишина".

Оно размещено на сайте navalny.com. Оппозиционер призвал не поддаваться страху и оставаться свободными людьми. Навальный сообщил, что чувствует себя "свободным человеком" благодаря уверенности в собственной правоте, а также поддержке семьи и сторонников.

"Призываю: не дайте себя запугать. Не дайте обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны. Какая же это сила, если им приходится тайком травить людей и беззаконно их сажать? Где их всенародная поддержка, если выборы они могут выиграть, только не пуская на них независимых кандидатов, а страх перед протестующими вынуждает их закрывать станции метро? " — заявил оппозиционер.

Политик вновь заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин, а уголовное преследование — это реакция власти на расследование, в котором он назвал Путина владельцем особняка под Геленджиком.

Как сообщалось, Навального лично доставят в Бабушкинский суд Москвы по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Судебное заседание состоится завтра, 5 февраля.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы изменил блогеру условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.