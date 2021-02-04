В Екатеринбургской епархии назвали слухами планы по штурму Среднеуральского монастыря

Екатеринбургская епархия опровергла информация о намерениях захватить штурмом Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу епархии.

"Екатеринбургская епархия не может знать доподлинно о причинах панических страхов, царящих среди последователей бывшего схиигумена, поскольку не давала к ним поводов. У епархии нет ни намерений кого-то захватывать, ни возможностей это сделать", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что о возможном захвате сообщила монахиня Варвара, находящаяся на территории обители. О своих догадках она рассказала на на YouTube-канале "Среднеуральский Женский Монастырь".

Секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) также отметил, что они не обращались к силовым структурам с просьбой взять монастырь штурмом, а источник возникшей паники не имеет к Екатеринбургской епархии никакого отношения.

А вот ситуация с антиминсами обстоит куда интереснее. Дело в том, что они и так принадлежат епархии, и именно Романов, и другие извергнутые из сана священнослужители, удерживают их незаконно. Об этом также свидетельствует подпись на антиминсе епископа, который его освещал.

"Мы не можем "похитить" антиминсы, они и так наши. Лучше попросите тех, кто удерживает, сфотографировать антиминс или даже просто на словах рассказать, чья на этих антиминсах стоит подпись. Тогда станет понятно, что антиминсы уже похищены", - добавил Вениамин (Райников).

На данный момент Среднеуральский женский монастырь статус монастыря приводят к должному каноническому и юридическому порядку. Напомним, что в январе текущего года Екатеринбургская епархия зарегистрировала монастырь как отдельное юридическое лицо. Сейчас его руководителем, как по канону, так и формально-юридически, является игумения Варвара (Крыгина)".