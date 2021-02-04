Боррель намеревается встретиться с Навальным во время визита в Москву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает встречу с осужденным накануне оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Борреля. По их словам, они уже связались с "командой Навального", обсудив возможность личного общения. Однако окончательно решение стоит за Симоновским судом Москвы.

"С учетом того, что в настоящее время постановление Симоновского суда Москвы от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским судом Москвы, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

При этом, в Мосгорсуде отметили, что представители иностранных государств питают особо сильный интерес в сторону истории с Навальным. В качестве аргумента, Солопова привела сегодняшнее слушание в Тимирязевском суде Москвы в отношении лица, обладающего двойным гражданством (российское и французское). Однако на него представители французского посольства не явились и даже не заявлялись как предполагаемые слушатели дела.

Напомним, что визит Жозел Боррель в Москву пройдет 4-6 февраля. За этот период верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. В планах обсуждение иранского досье, Украины, борьбы с пандемией и ситуации вокруг Алексея Навального.

Напомним, Евросоюз призвал российские власти немедленно освободить политика Алексея Навального из тюрьмы. По словам Борреля, решение отправить оппозиционера в колонию политически мотивировано