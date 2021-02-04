04 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
врач, хирург, операционный стол (2016) | Фото:Накануне.RU

Главврача южноуральской больницы, где хирурги написали заявления об увольнении, отстранили от работы

Главврача Верхнеуральской районной больницы, из-за конфликта с которой хирурги написали заявления об увольнение, отстранили от работы. Об это сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, которая была назначена на эту должность полгода назад. Три хирурга написали заявление об увольнении.

Ирина Гехт сообщила, что пообщалась с сотрудниками больницы и получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача.

"Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав", - подчеркнула она.

Сегодня больницу посетил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин. Он встретился с участниками конфликта.

"Проговорил со всеми медицинскими работниками. Касаемо кадровой ситуации - пока все "остыли", решили взять паузу, подумать. Речь идёт о трёх врачах, которые написали заявления. Один из них, действительно, настоял на уходе. Как бы то ни было, на медицинском процессе и оказании помощи пациентам данная ситуация не отразится. Пациенты принимаются, как и раньше в ГБ-3 Магнитогорска, либо оперируются на месте (сегодня это был один плановый пациент). В целом, в медучреждении трудятся всего 180 средних специалиста и 34 врача. Буквально сегодня трудоустроились новые кардиолог и медицинская сестра, на днях пришёл врач УЗИ", - рассказал он.

В Верхнеуральской районной больнице продолжаются проверки, которые были назначены ранее и связаны с работой медицинского учреждения. По их итогам будут сделаны выводы.

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Главврача южноуральской больницы, где хирурги написали заявления об увольнении, отстранили от работы

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Теги: минздрав, хирурги, проверка, увольнение, главврач,



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