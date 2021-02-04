Собянин рассказал о возможном снятии основных covid-ограничений к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вероятности снятия основных ограничений со столицы уже в мае этого года. О своих предположениях он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, январь стал переломным для москвичей, поскольку город стал выходить из неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Несмотря на это, уровень заболеваемости и количество людей, находящихся в госпиталях, все еще высоко. Если же тренд по улучшению ситуации сохраниться, то перед оперштабом встанет вопрос о снятии основных ограничительных мер к последнему месяцу весны.

На данный момент в столице продолжает действовать режим самоизоляции для лиц старше 65 и граждан из группы риска

"Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми", - заявил Собянин.

Мэр также добавил, что отмена требования о переводе 30% сотрудников на удаленку, даст возможность экономике нормально развиваться, а людям - вернуться на рабочие места.

Напомним, Сергей Собянин подписал указ о смягчении ряда ограничительных мер, поскольку ситуация в городе с коронавирусом, по его мнению, улучшается. Теперь требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников будет носить рекомендательный характер, решение о месте работы людей будут принимать руководители организаций.

Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.