Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности глав регионов
Президент России Владимир Путин утверди перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Всего в документе прописано 20 критериев оценки работы губернаторов. Среди них:
- Доверие к власти;
- Численность населения субъекта РФ;
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- Уровень бедности;
- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- Уровень образования;
- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью;
- Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;
- Число посещений культурных мероприятий;
- Количество семей, улучшивших жилищные условия;
- Объем жилищного строительства;
- Качество городской среды;
- Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам;
- Качество окружающей среды, прям просто индекс роста реальной среднемесячной заработной платы;
- Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения;
- Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
- "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационных технологических решений.
Президент также постановил разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя, а также ежегодно, до 1 марта, представлять главе государства соответствующий доклад. Указ вступает в силу со дня его подписания.