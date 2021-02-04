Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности глав регионов

Президент России Владимир Путин утверди перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Всего в документе прописано 20 критериев оценки работы губернаторов. Среди них:

- Доверие к власти;

- Численность населения субъекта РФ;

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

- Уровень бедности;

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- Уровень образования;

- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью;

- Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;

- Число посещений культурных мероприятий;

- Количество семей, улучшивших жилищные условия;

- Объем жилищного строительства;

- Качество городской среды;

- Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам;

- Качество окружающей среды, прям просто индекс роста реальной среднемесячной заработной платы;

- Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения;

- Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

- "Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационных технологических решений.

Президент также постановил разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя, а также ежегодно, до 1 марта, представлять главе государства соответствующий доклад. Указ вступает в силу со дня его подписания.