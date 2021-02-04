04 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
общепит, кафе, еда, питание (2020) | Фото: Пресс-центр правительства Республики Тыва

Глава Среднего Урала официально разрешил ресторанам работать после 11 вечера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в ограничения, установленные на территории региона. Согласно ему, с 5 февраля ресторанам и кафе Среднего Урала разрешено работать после 23.00.

Также, были сняты ограничения с детских садов и прочих организаций, предоставляющих услуги по уходу за детьми в дневное время суток. Для этого в учреждениях должны соблюдаться все меры профилактики по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого в указе исключен пункт, накладывающий ограничения на работу школ и учреждений дополнительного образования, а также который содержал рекомендации для профессиональных образовательных организаций и вузов.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев смягчил коронавирусные ограничения, относящиеся к количеству болельщиков, одновременно находящихся на спортивных трибунах. Так, заполняемость трибун закрытых помещений увеличена с 30 до 50%.

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Глава Среднего Урала официально разрешил ресторанам работать после 11 вечера

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Теги: Куйвашев, ограничения, рестораны, кафе, детские сады



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