Глава Среднего Урала официально разрешил ресторанам работать после 11 вечера

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в ограничения, установленные на территории региона. Согласно ему, с 5 февраля ресторанам и кафе Среднего Урала разрешено работать после 23.00.

Также, были сняты ограничения с детских садов и прочих организаций, предоставляющих услуги по уходу за детьми в дневное время суток. Для этого в учреждениях должны соблюдаться все меры профилактики по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого в указе исключен пункт, накладывающий ограничения на работу школ и учреждений дополнительного образования, а также который содержал рекомендации для профессиональных образовательных организаций и вузов.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев смягчил коронавирусные ограничения, относящиеся к количеству болельщиков, одновременно находящихся на спортивных трибунах. Так, заполняемость трибун закрытых помещений увеличена с 30 до 50%.