Навальный выступит в суде по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны

Оппозиционера Алексея Навального, осуждённого накануне, лично доставят в Бабушкинский суд Москвы по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александра Савельева.

По его словам, судебное заседание состоится завтра 5 февраля.

Согласно данным гособвинения, в июне прошлого года оппозиционер опубликовал на своей странице в Twitter и в Telegram-канале видеоролик с участием Игната Артеменко.

В нем ветеран выражал свою гражданскую позицию, а именно - выступал в защиту поправок в Конституции РФ. Под видеозаписью Навальный написал комментарии, которые носили заведомо ложный характер, порочили честь и достоинство ветерана и подрывали его репутацию. В результате своих действий, блогер причинил моральный вред ветерану, за что ему грозит наказание в виде штрафа или обязательных работ. Сам же оппозиционер свою вину не признает.

Напомним, накануне Симоновский районный суд Москвы изменил блогеру условный срок заключения на реальный, с учетом заключения в СИЗО и домашнего ареста он проведет в колонии 2,5 года. Адвокаты оппозиционера будут подавать апелляцию в Мосгорсуд.