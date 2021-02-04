04 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Зерновой демпфер заработает со 2 июня – Минэкономразвития

Минэкономразвития России сегодня сообщил, по какой формуле будет устанавливаться экспортная пошлина в рамках действия демпферного механизма.

Демпфер стал системной мерой, которую вводят для отсечения мировой волатильности на продовольственном рынке. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, простого увеличения пошлины (с 15 февраля по 1 марта – 25 евро за тонну, с 1 марта по 1 июля – 50 евро за тонну) оказалось недостаточно.

Рынку нужна определенность, и он ее получит, заявил Решетников на бринфинге. Пошлина будет зависеть от экспортных цен: при стоимости зерна до 200 долларов за тонну - не будет взиматься, при цене больше 200 долларов пошлина составит 70% от превышения базовой цены.

"Вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже, биржа будет публиковать цены контрактов, Минсельхоз будет рассчитывать пошлину, исходя из опубликованных цен. Такой же механизм вводится на ячмень и кукурузу", - рассказал Решетников.

Вторая часть механизма – возврат денег в сельское хозяйство. "Это субсидии растениеводам. В зависимости от объемов производства зерна пошлины будут доводиться до регионов, а регионы уже будут направлять деньги растениеводам. Предполагается, что регионы сами распределят средства. Они уже получают средства на поддержку растениеводства пропорционально гектарам, которые тот или иной производитель обрабатывает. Возможно, Минсельхоз выпустит какие-то рекомендации. Нет задачи наполнить бюджет, есть задача стабилизировать цены", - заключил министр.

Он отметил, что регистрировать контракты и мониторить цены правительство начнет с 1 апреля, первая пошлина по демпферу будет установлена 2 июня, механизм продолжит действовать и после 30 июня.

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Зерновой демпфер заработает со 2 июня – Минэкономразвития

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Теги: экспортная пошлина, зерно, минэкономразвития



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