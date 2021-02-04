Потребности в продлении соглашений о снижении цен на сахар и масло нет - Решетников

Правительство не планирует продлевать соглашения, заключенные между производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми сетями о фиксации цен. По словам главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, "принятых мер достаточно".

Решетников напомнил, что правительство принимало не только административные, но и экономические меры – вводило экспортные пошлины, субсидии производителям муки и хлеба.

"В конце прошлого года мы ввели экспортные пошлины, выделили субсидии производителям муки и хлеба. Принятых мер было недостаточно, на мировых рынках цены тоже активно росли, это перекинулось и на наш рынок", - отметил Решетников на брифинге. Он добавил, что по этой причине был разработан демпферный механизм по экспортной пошлине на зерно, который скоро начнет действовать.

Тем временем, цены на сахар понизились (от пика в декабре снижение составило 7%), а цены на подсолнечное масло стабилизировались, и все это наблюдается на протяжении нескольких недель. "Потребности в продлении соглашений не видим, окончательное решение будет приниматься в марте. Принятых мер достаточно", - отметил министр.

По его словам, сети еженедельно докладывают, на какие товары они получают запросы повышения цен от производителей. "Мы не занимаемся регулированием отношений потребителей и производителей в каждом отдельном случае, идет режим мягких консультаций. К соглашениям присоединилось 8 тыс. участников, бизнес проявил высокую ответственность", - добавил Решетников.

В то же время, он не исключил колебаний цен на рынке в дальнейшем: "Мы плотно интегрированы в мировую экономику, и там сейчас пиково растут цены на продовольствие, меняются виды на урожай, присутствует спекулятивный капитал на рынке – все это создает высокую волатильность. И она, так или иначе, начала транслироваться на наши рынки. Пока показатели по продовольственной инфляции нас не вполне устраивают, но не все меры еще и заработали. Понятно, когда кто-то идет в магазин, видит цены и возмущается: ну, как так, министр сказал, а ничего не поменялось! Мы задействуем длинные цепочки, не везде сети быстро работают. Эффект от наших решений в конечные цены виден не сразу. А мы очень не хотим возвращаться к госрегулированию цен, это вредно для рынка", - рассказал Решетников.

Он также предостерег от использования термина "замораживание цен": "Термин "замораживание цен" не применяем. Мы понимаем, чем это чревато. Мы можем породить нехватку товаров просто. Мы следим, чтобы объемы продаж товаров в минус не изменялись. Даже тот мягкий вариант административных мер как соглашения – он краткосрочен. Иначе мы снизим мотивацию бизнеса. Мы видим эти риски, в правительстве все их видят и понимают".