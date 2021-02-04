04 Февраля 2021
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Олег Дерипаска (2020) | Фото: instagram.com/oleg.deripaska

"Бубенчики поджарить" и "не побыкуешь": Дерипаска перешел на блатной жаргон, комментируя США

Telegram-канал российского бизнесмена Олега Дерипаски перешел на блатной жаргон. Ранее он говорил, что его канал помогает вести пресс-служба, но иногда он и сам делает посты.

На этот раз олигарх решил высказаться на тему возможной ядерной войны США с Россией и Китаем – тема обсуждается с подачи властей Штатов.

"Глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что ядерная война с КНР или Россией – это уже "очень реальная перспектива". Странно, что только сейчас до старых идиотов в Вашингтонском крысятнике дошло, что даже Китай в ядерном конфликте может им бубенчики поджарить", - пишет Дерипаска.

Он называет это "закономерным итогом идиотских решений, принятых в США в последние 30 лет выжившими из ума политиками-старцами с хороводом из диких теток".

"Войны на Ближнем Востоке, Балканах, Ирак, Афганистан расширение НАТО, серия конфликтов с Новой Россией после окончания холодной войны – Грузия, Украина, Белоруссия. И госдолг в США вырос в 10 раз, до почти $30 трлн. Не побыкуешь больше в долг", - полагает Дерипаска.

Бизнесмен советует задуматься о переводе штаб-квартиры ООН в "нейтральную страну", поскольку США серьезно недооценили темпов развития оборонного комплекса в Китае и "зачем-то настроили враждебно против себя основную часть граждан России".

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"Бубенчики поджарить" и "не побыкуешь": Дерипаска перешел на блатной жаргон, комментируя США

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Теги: олег дерипаска, ядерная война, жаргон



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