Пермяку вменяют убийство жены и её отца

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти горожанки и её отца, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Преступление совершено 3 февраля. Орудием убийства стал нож. Подозреваемый – сожитель погибшей – задержан.

Telegram-канал "Опер слил" приводит подробности трагедии. 26-летний злоумышленник поссорился с 21-летней супругой из-за того, что она собралась с ним развестись. Реакцией стало то, что муж якобы отрезал жене голову. Пострадавшая, отмечает канал, была беременна. В момент убийства в квартире находились также двое их детей – полугодовалый мальчик и двухлетняя девочка, которых потенциальный преступник заботливо вывел в другую комнату. 48-летний отец погибшей попал под горячую руку зятя, которого вскоре "взяли" ехавшие мимо силовики, отмечает канал.