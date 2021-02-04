В Челябинске руководителя химзавода оштрафовали за нарушения природоохранного законодательства

На Челябинском химическом завод "Оксид" выявили нарушения природоохранного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С 2019 года завод осуществляет деятельность по обращению с отходами производства и потребления I – IV классов опасности без проекта нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение. Кроме того, предприятием не получено комплексное экологическое разрешение.

Директору предприятия прокурором внесено представление с требованием устранить нарушения. Управлением Росприроднадзора по Челябинской области должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.8.2 КоАП РФ.