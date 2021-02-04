"Очередной приступ": Захарова высказалась по поводу западной реакции на задержания в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию западных стран на суд по делу Алексея Навального, а также на задержания граждан во время акций в поддержку оппозционера.

"Это скоординированная информационная кампания. Вмешательство во внутренние дела. Здесь нет ничего нового. И мы не единственные, на кого нацелены наши западные партнеры. Очередной приступ у наших западных коллег. Запевальная роль у США, ну, с ними разговор будет отдельный. Искажают факты при описании фактов в нашей стране. Западный официоз просто отказывается видеть, что происходит у него в странах. Псевдоозабоченность тем, что происходит в России, не поможет урегулировать происходящее в Евросоюзе. Энергию, уходящую на критику нашей страны, надо использовать в мирных целях", - заявила Захарова на брифинге.

Она добавила, что завтра все эти темы будут подниматься на переговорах Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который приедет в Москву с плановым визитом.