Пилотные соревнования в рамках Универсиады-2023 пройдут в Екатеринбурге уже в следующем году

Тестовые соревнования, организованные ко всемирным студенческим играм в Екатеринбурге, запланированы уже на следующий год. Всего их будет шесть. Основная задача - проверка работы всех систем спортивных объектов, а также уровня подготовки специалистов всех задействованных служб. Напомним, что аналогичная практика в уральской столице применялась и во время организации Чемпионата Мира по футболу в 2018 г.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, решение о проведении "пилотных" соревнований обсуждалась сегодня на заседании регионального оргкомитета Универсиады во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

"Вся спортивная, медицинская, дорожно-транспортная и другая инфраструктура к Всемирным студенческим играм должна быть подготовлена в установленные сроки. При этом соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности остается обязательным условием. Времени до начала Универсиады остается не так много, а объем работы — большой. Мы должны сделать все для того, чтобы Всемирные студенческие игры в Екатеринбурге прошли на самом высоком уровне, стали образцом организации международных спортивных мероприятий", — сказал глава региона.

Напомним, что в программе Универсиады-2023 запланированы состязания в 18 видах спорта, во время которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

"Дирекцией разработана комплексная программа тестовых мероприятий, главным из которых станет мировое первенство FISU по боевым искусствам, запланированное на 2022 год. В этом году всего планируется проведение шести тестовых соревнований по шести видам спорта. В 2023 году планируются 12 тестовых соревнований по 18 видом спорта, в том числе симуляция игр по шести видам спорта на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", — рассказал генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Александр Чернов.

Помимо этого, на заседании также было принято решение уделить внимание при подготовки как создания спортивной инфраструктуры, так и проработки транспортного обеспечения в период соревнований.

Напомним, что на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет потрачено 87 млрд руб., о чем заявил минспорта региона Леонид Рапопорт. При этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решения CAS никак не повлияют на проведение Универсиады в уральской столице. По его словам, в рамках подготовки к соревнованиям уже подписаны контракты, предоставлены гарантии Правительства РФ и в целом проделана большая работа.

В это же время, в Свердловской области огромными темпами растет госдолг. Уже в 2021 году он должен вырасти в 1,6 раз по сравнению с 2020 годом, а через пять лет – удвоиться.