Москалькова опровергла перевод задержанных в Москве участников протестов в регионы

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опровергла информацию о переводе задержанных на несанкционированных акциях в Москве в другие регионы.

По ее данным, в СМИ появилось сообщения о том, что людей, задержанных в последние дни, якобы собираются перевозить за пределы Москвы и Московской области.

У московского главка МВД нет сложностей с выполнением решений судов по административным наказаниям на территории города, приводит слова Москальковой ее пресс-служба.

Ранее СМИ сообщили, что уже вторую неделю спецприемники столицы переполнены людьми, задержанными на акциях в поддержку Алексея Навального. Из-за нехватки мест граждан начали отправлять в нехарактерные места вроде центра для мигрантов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что спецприемники переполнены, а "задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки". При этом он добавил, что ситуацию спровоцировали сами протестующие, а не правоохранители.