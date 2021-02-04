04 Февраля 2021
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Сотрудники Следственного комитета и МВД провели профилактическую встречу со старшеклассниками (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На Среднем Урале полиция и СКР ходят по школам и отговаривают учеников от участия в митингах

На Среднем Урале представители Следственного комитета и МВД стали проводить профилактические встречи со старшеклассниками. Поводом стали прошедшие в январе незаконные акции протеста, в которых участвовало много подростков.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, одна из таких встреч прошла на этой неделе в Североуральске: следователи и полицейские пришли в среднюю общеобразовательную школу №11. Они рассказали учащимся об ответственности за совершение подростками противоправных действий и ответили на вопросы школьников правового плана.

Во время встречи ученикам был показан специальный репортаж "За кулисами протеста", подготовленный Следственным комитетом России в связи с состоявшимися в регионах страны несогласованными акциями. В видео, в частности, говорилось, что для организаторов таких акций молодежь (в том числе, несовершеннолетние дети) "является разменной монетой и инструментом лоббирования собственных интересов".

Сотрудники Следственного комитета и МВД провели профилактическую встречу со старшеклассниками(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как добавили в СКР, аналогичное мероприятие прошло в школе №6 в Верхней Салде.

Напомним, в Екатеринбурге на фоне несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в январе учителей городских школ заставляли вести уроки до вечера, чтобы дети находились под контролем.

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На Среднем Урале полиция и СКР ходят по школам и отговаривают учеников от участия в митингах

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Теги: полиция, СКР, школы, митинги



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