В Екатеринбурге откроется первое на Урале фондохранилище с реставрационными возможностями

В Екатеринбурге готовится к открытию первое на Урале фондохранилище объектов искусства, который предоставляет возможность для реставрации буквально в местах хранения экспонатов. Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра "Эрмитаж – Урал" располагается по ул. Вайнера, 16 рядом с самим музеем на Вайнера,11. Как передает корреспондент Накануне.RU, ближайшие полгода туда будет перевезено 16 тыс. произведений искусства, из 18 тыс., находящихся в уральском Эрмитаже.

На каждом из трех этажей здания расположены склады, где и будут храниться скульптуры, картины, гравюры, историческая мебель и даже ювелирные украшения. Хранилище последнего не имеет ни окон, ни отдельных входов, чтобы максимально избежать риска ограбления. Все помещения открываются исключительно по электронному ключу или отпечатку пальца, чтобы доступ к бесценным произведениям искусства имели только работник и мастера центра.

Более того, в хранилищах установлены индивидуальные для каждого склада системы климат-контроля и влажности, а также системы газо-пожаротушения, которые срабатывают автоматически при появлении задымления. В этот момент открываются специальные клапаны дымоотвода, а вентиляция закрывается, во избежание распространения дыма по другим складам. Также в данных помещениях отсутствуют розетки, чтобы предотвратить риск возгорания.

"Под каждым радиатором во всех помещениях есть датчик протечки. Если где-то побежала вода, тут же срабатывает система, которая блокирует циркуляцию воды. В Центре много таких решений, которые обеспечивают, в первую очередь, сохранность произведений. Наибольшее количество ресурсов, человеческих и инженерных, направлено на обеспечение сохранности", - рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Постепенно хранилища наполняются экспонатами "Урал-Эрмитаж" и для каждого из них предусмотрена своя система хранения. Так, экспонаты живописи расположат на специальных стеллажах-сетках, которые предусматривают вертикальный способ хранения и быстрый доступ к картинам за счет раздвижного механизма. Все экспонаты, относящиеся к оригинальной или печатной графике, будут находиться в специальных драйверах для сохранности чувствительной бумаги от любых изменений климата. Здесь же будет храниться лучшая в мире коллекция работ с международного фестиваля Меццо-Тинто.

Имеются склады и для хранения художественного металла: литье из чугуна, тагильский расписной поднос, златоустовская сталь, для которых особенно важна пониженная влажность и возможность сокрытия от солнечного света и пыли. Также предусмотрены места и для хранения исторической мебели, которую музею передали из государственного Эрмитажа.

Но главной особенностью являются 15 реставрационных мастерских, каждая из которых оборудована новейшей техникой. В центре имеется столярная, мастерская по реставрации масляной живописи, гравюры, керамики, рам и т.д. Более того, само здание изначально было спроектировано под нужды мастеров и специфику произведений искусств. Так, все мастерские, где ведется работа над реставрацией, находятся на северной стороне, во избежание попадания в окна прямых солнечных лучей. В помещениях предусмотрены отдельные комнаты с вытяжками для покрытия масляной живописи лаком, специальные ванные для очистки листов от грязи, тумбочки для химреактивов и тому подобное.

"Мы работаем в первую очередь не для посетителей. Публикация в виде выставок или каталогов идет только пятым пунктом в том, чем занимается музей. Музей занимается хранением, комплектованием, изучением, реставрацией и только потом иллюстрацией или публикацией. Экспозиция – это очень небольшая часть, потому что мы обязаны изучить и сохранить на порядок больше", - рассказал директор ЕМИИ, уточнив, что только 1,7 тыс. из 18 тыс. объектов искусства представлены широкой публике.

По его словам, оснащение Центра потребовало в разы больше средств, чем сама его постройка. Часть оборудования была взята из музея, остальную пришлось закупать. Вдохновлялись проектировщики фондохранилищем музея-заповедника "Коломенское", которое при своих небольших размерах (1 тыс. 425 кв.м.) смогло компактно уместить огромное количество произведений искусства.

"Изначально мы запрашивали в федеральном министерстве сумму в 197 млн на оснащение обоих зданий (Вайнера,11 и Вайнера,16), из которых 3/4 приходилось на это здание. Мы эти деньги не получили. Мы оснастили это здание за существенно меньшие суммы, но если бы мы пошли по изначально правильному пути, это было бы порядка 150 млн руб. Сейчас это примерно в три раза меньше", - пояснил Корытин.

Директор музея рассказал, что финансирование пришлось на весну 2020 г., когда на Урале бушевала эпидемия коронавируса. Тогда и пришлось пожертвовать существенной частью дорогостоящего реставрационного оборудования. Так, один микроскоп или стол могут стоить порядка миллиона рублей. Помимо этого, из-за постоянных скачков евро, закрытия границ и усложнения таможенных процедур, пришлось отказаться от многих европейских производителей и обратиться к отечественным. К счастью, это не сильно отразиться на объектах культуры в общих чертах.

"Это здание – это инвестиция в будущее, в сохранение культурного материального наследия нашего региона и города. Это инвестиция в достаточно большую неопределенность: мы не увидим результат завтра. Но это возможность для того, чтобы следующие молодые поколения уже пришли на хорошую основу и выполняли ту работу, которую мы выполняли с большим трудом, с гораздо меньшими трудозатратами и большей отдачей", - подытожил Никита Корытин.

Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра "Эрмитаж – Урал" откроется не раньше лета. Само здание было построено за 1,5 года и еще несколько месяцев нужно для внутренней наладки системы и дооснащения мастерских оборудованием. После этого начнется массовый переезд экспонатов, который продлится 4-5 месяцев. В итоге, центр планирует свое открытие одновременно с самим музеем.

Несмотря на это, реставрационно-хранительский корпус уже набирает специалистов для дальнейшей работы. Из-за нехватки кадров на Среднем Урале и конкретно в Екатеринбурге, принимаются даже молодые мастера, которые встанут под руководство уже имеющихся более опытных искусствоведов и реставраторов. Когда же работа будет налажена, руководство Центра намерено приглашать в свои стены студентов художественных вузов на производственную практику.

К сожалению, посетить уникальное в своем роде фондохранилище обыватели не могут. Исключением являются только те, кто изучает искусство по долгу профессии или учебы. Для них будет открыта библиотека на третьем этаже, проход в которую полностью игнорирует входы в непосредственно сами склады и мастерские. Более того, летом слева от Центра откроется лекторий, где уже любой желающий сможет насладиться лекциями, фильмами, книгами и произведениями искусства под открытым небом. Туда собираются перенести пятиметровые деревянные скульптуры из парка Лесоводов России. Переговоры уже ведутся с министерством природных ресурсов и администрацией города.

"В парке Лесоводов России есть разрушающиеся объекты, очень интересные для нас - деревянные скульптуры художника Валерия Гаврилова, сделанные в 70-х годах и связанные с уральской мифологией. Их называют и идолы, и истуканы. Но сейчас у них нет никакого держателя, который бы ими занимался. Мы планируем перенести эти объекты сюда и расставить их вокруг пространства лектория, чтобы сохранить их и сделать ближе для посетителя. Это будет фишкой этого места - пятиметровые огромные столбы. Думаю, что людей будет пробирать до дрожи. И для селфи, и для подумать", - заключил директор ЕМИИ.