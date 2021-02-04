49% россиян считают, что страна движется по правильному пути, но 40% - считают иначе

Почти половина (49%) россиян считают, что страна движется по правильному пути, но 40% так не считают. Во время первой волны пандемии последний показатель снижался, но сейчас восстановился, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра" (АНО "Левада-Центр" внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Социологи указывают, что в возрастной группе 18-24 года превалирует мнение о том, что страна движется в неправильном направлении (48% против 44% за "правильный путь"). Также велико отличие между теми, кто получает новости из соцсетей и интернет-изданий (они склоняются к негативной оценке происходящего), и теми, кто смотрит новости по ТВ (57% из них уверены в правильном пути страны).

Результаты того же опроса свидетельствуют о стабилизации уровня одобрения деятельности президента на отметке в 64%. В группе 18-24 года его деятельность одобряет 51% респондентов, в группе 25-39 лет – 57%. Аналитики отмечают, что в январе уровень одобрения в группе 18-24 года был 68%, в группе 25-39 лет работу Путина одобряли 62%.

Путин также лидирует среди политиков и общественных деятелей, которым россияне больше всего доверяют: 29%. На втором месте оказался премьер-министр Михаил Мишустин, он уступает президенту более чем в два раза – у него 12%. Далее с шагом в 2% следуют Жириновский и Шойгу. У Лаврова 7% доверия, у Навального – 5%. Зюганов, Собянин, Медведев, Володин и Миронов не смогли подняться выше отметки в 5%.

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.