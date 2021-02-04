В Челябинске члена КПРФ арестовали на 11 суток за участие в акции сторонников Навального

Тракторозаводский районный суд Челябинска на 11 суток арестовал члена КПРФ Сергея Толмачева за участие в несанкционированной акции протеста 23 января.

Толмачев признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, Толмачев арестован на 11 суток. Арест начинается с 14 часов 4 февраля.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несогласованные акция сторонников Навального. По данным омбудсмена Юлии Сударенко, на несанкционированном шествии 31 января были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние. После акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).