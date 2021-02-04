04 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
Военные сборы, чиновники, армия (2014) | Фото: Станислав Савин

Польша проиграла войну с Россией: теперь ей нужно строить с Москвой хорошие отношения

Учения «Зима-2020» завершились позором для польской армии. В Академии военного искусства моделировали конфликт на востоке страны и всего за пять дней условную войну безоговорочно проиграли.

Противниками, естественно, поляки выбрали Россию и Белоруссию, но, как оказалось, даже новые системы вооружений, еще не поставленные из США, но уже учтенные во время этих маневров, не смогли спасти Войско польское от разгрома. И хотя за учениями лично наблюдали президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак, командиры отдельных подразделений отказывались выполнять некоторые приказы.

Канцелярия президента и Министерство обороны отказались комментировать результаты военных игр, но некоторые подробности конфликта внутри Минобороны Польши сообщила польская газета «Super Express». А польский политолог Томаш Янковский, комментируя такой неожиданный результат учений «Зима-2020», высказался в том смысле, что «сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

Российские же эксперты считают, что ничего неожиданного в польской Академии не случилось.

«У поляков есть, конечно, исторический опыт, который вроде бы должен позволять понимать реальную расстановку сил в Восточной Европе. Но над ним систематически берет верх какая-то конъюнктура, угодная тем, кто сейчас во власти в Варшаве. Польша может только в союзе с кем-то представлять собой военную силу и сейчас поляки думают, что такой союзник у них находится в Вашингтоне. Но только не нужно забывать, что по всем военным планам основная задача вооруженных сил как Польши, так и стран Балтии - продержаться до подхода союзников. То есть, по-сути, быть своеобразным пушечным мясом до того момента, пока очухаются все остальные. Чем это для поляков закончиться маневры и показали. Я думаю, что если им для чего-то нужно демонстрировать кому-то свой пыл или тренировать ум стратегов из Академии, то пусть они тренируются не на объединенных силах Союзного государства, а на чем-нибудь менее актуальном, на каких-нибудь ЧВК, «Вагнера», например. Можно же создать не менее условную ситуацию, но только она будет предполагать не оборону от с чего-то вдруг наступающих российских дивизий, а какое-нибудь «вежливое» проникновение в Краков, в Гданьск или в Варшаву. Придумать то можно любой конфликт, хотя реально лучше жить в мире», - прокомментировал изданию неудачи поляков автор военного Telegram-канала Astra Militarum.

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач», специализирующийся на странах НАТО, считает, что такой сценарий Польше выгоден лишь в политическом плане.

«Отчасти, с этим сложно не согласиться. Разыгрывание сценария, в котором главным противником выступает Россия, очень выгодно Польше в политическом плане, но абсолютно бесполезно в контексте реальных угроз европейской безопасности. Уверен, что ни один здравомыслящий генерал ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Варшаве, ни в Вашингтоне не рассматривает всерьез идею крупномасштабного военного конфликта в Балтийском регионе.

Реальная угроза - это терроризм. И отсюда предложенный коллегой вариант с "вежливым проникновением", пусть даже и "ЧВК Вагнера", куда более актуален, чем игрища времен холодной войны. К слову, в том же Союзном государстве это давно поняли, поэтому и важная роль в СКШУ "Запад-2017" отводилась проведению именно антитеррористической операции».

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Польша проиграла войну с Россией: теперь ей нужно строить с Москвой хорошие отношения

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Теги: войско польское, анджей дуда, учения зима-2020, нато



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