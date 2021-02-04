В Челябинске суд заключил под стражу главного инженера МБУ, обвиняемого в получении взятки

Суд в Челябинске заключил под стражу до 3 апреля главного инженера МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города ", обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в октябре прошлого года обвиняемый получил взятку в 200 тыс. руб. от руководителей двух коммерческих организаций за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему ремонту линии наружного освещения хоккейных кортов Челябинска и работ по монтажу и восстановлению сетей наружного освещения города.

С ходатайством об аресте выступил следователь. Прокуратура ходатайство поддержала. Обвиняемый заключен под стражу до 3 апреля.