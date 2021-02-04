Минцифры: Раскрытие геолокации телефона будет разрешено только с оборудования оператора

В законопроект о праве силовиков без суда получать данные геолокации абонентов связи внесено уточнение, что эти сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи, сообщили в Минцифры.

В пресс-службе министерства уточнили, что законопроект первое чтение уже прошел и был доработан ко второму.

Документ напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, добавили в ведомстве. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации.

Напомним, Минцифры предложило вывести данные о геолокации из-под действия тайны связи. Разработанный законопроект позволит МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от сотовых операторов данные об объемах оказания услуг, их стоимости и геолокации абонентов. В настоящее время информацию об этом можно получить только по решению суда.

В Минцифры оправдывают инициативу тем, что будет упрощен поиск пропавших людей.