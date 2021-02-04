Экс-сноха Юрия Чайки выиграла судебный процесс у бывшего мужа

Бывшая жена старшего сына Юрия Чайки – Артема – выиграла суд у экс-супруга.

Скандал вокруг семьи сына бывшего генпрокурора, а ныне полпреда президента в СКФО разгорелся в прошлом году. Марина Чайка подала на развод и опубликовала в сети видеообращение, в котором жаловалась на угрозы мужа забрать детей. Супруги развелись, но скандал периодически всплывал в прессе, а несколько недель назад женщина пожаловалась, что ее похитили и несколько часов удерживали неизвестные.

По данным telegram-канала Baza, по решению суда дети останутся после развода с матерью. Кроме того, Артем Чайка должен будет ежемесячно выплачивать экс-жене алименты в размере 200 тыс. руб. – одну треть от официального дохода. Отцу оставили возможность видеться с детьми в будние дни и забирать их на выходные, но по согласованию с бывшей супругой.

По данным "Википедии", супруги прожили в браке 21 год, в семье родилось четверо детей.