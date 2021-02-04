04 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят мошенницу, обманувшую почти 400 человек

Полиция Екатеринбурга завершила расследование уголовного дела 34-летней бывшей сотрудницы микрокредитной организации. Женщину обвиняют в многочисленных мошенничествах и кражах.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в 2018-2019 годах финансовый консультант МКО убеждала клиентов за приличное вознаграждение оформить на свое имя кредит. При этом женщина уверяла, что возвращать основной долг и проценты она якобы будет сама.

Суть же аферы заключалась в том, что мошенница действовала по принципу "финансовой пирамиды": погашала кредиты одних людей за счет займов последующих. Часть полученных кредитных денег тратила на свои нужды. Как уточнили в полиции, таким способом она обманула 353 человека.

Кроме этого, по данным МВД, на счету злоумышленницы обман 27 человек, которых она сделала должниками по кредитам. При этом потерпевшие даже не подозревали, что на них оформлены займы, так как злоумышленница воспользовалась имеющимися у нее копиями их паспортов.

А еще четыре клиента финансовой организации, где работала обвиняемая, пострадали, когда хотели погасить личный займ: аферистка похитила деньги с их счетов и направила на погашение своих долговых обязательств.

Бывшая сотрудница микрокредитной организации, обвиняемая в совершении серии преступлений(2021)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Как уточнили в полиции, всего от противоправных действий теперь уже бывшего финансового консультанта пострадали 384 человека, которым причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей. Было установлено, что часть похищенных средств в размере 26 млн рублей она направила на погашение займов. Во время обыска в квартире женщины обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств: компьютер, кредитные карты, договоры о кредитовании, а также тетрадь, в которой она вела список заемщиков.

В МВД отметили, что женщина уже была судима за мошенничество и в 2009 году приговорена к пяти годам лишения свободы. Сейчас ее новое уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге судят мошенницу, обманувшую почти 400 человек

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Теги: мошенница, суд, полиция, Екатеринбург



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