04 Февраля 2021
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Реанимация (2020) | Фото: Накануне.RU

"В случае поломки вычтут из зарплат": представители "аутсорсера" не застраховали водителей скорой по КАСКО

В переходе подстанций скорой помощи на аутсорсинг в Нижнем Тагиле нашли новые нарушения. Как выяснилось компания ООО "РТ – Социальная сфера" под эгидой которой с 1 февраля работают  сотрудники двух подстанций не обеспечила водителей полисами КАСКО. Об этом Накануне.RU рассказала юрист Татьяна Валуева.

Согласно комментариям Валуевой компания нарушила пункт  контракта № 3.4. Цена контракта определяется на весь срок исполнения контракта, включает в себя все необходимые расходы по выполнению Исполнителем своих обязательств  все виды страхования (в т.ч. ОСАГО владельца транспортного средства)  и другие расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства).

 "В государственном контракте есть абсолютно четкая формулировка, о том что цена контракта  определяется на весь срок и включает в себя необходимые расходы по выполнению исполнителем своих обязательств. В состав расходов включены все виды страхования и другие расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства.

Это означает что все автомобили скорой медицинской помощи, которые 1 февраля задействованы при оказании трудовых услуг скорой медицинской помощи, должны иметь не только полис ОСАГО  на владельца транспортного средства, но и полис КАСКО, предусматривающий возможность  управления данным средством как минимум 4 водителями

Данный полис говорит о необходимости обеспечения этого вида страхования как способа защиты прав водителей, перешедших на работу в структуру коммерческого оператора – ООО РТ социальная сфера . Во время встречи Карлова и водительского персонала обсуждался вопрос необходимости обеспечения полисов КАСКО", - объяснила юрист.

По оценки Татьяны, отсутствие данного документа чревато тем, что  материальную ответственность за все поломки будут нести сами водители

"Это чревато тем , что если  не будет полиса, то ответственность за порезы шин  и прочие повреждения , а также другую непреднамеренную порчу транспорта при оказании услуг будет целиком на водителях", - заключила Валуева.

Отметим, что ситуация с аутсорсингом двух подстанций скорой помощи в Нижнем Тагиле вызывает протесты с декабря прошлого года. В конце декабрясостоялся народный сход на Театральной площади города. Далее ряд водителей подали жалобу в Генпрокуратуру, заподозрив ООО РТ - Социальная сфера в различных нарушениях. Также один из водителей скорой помощи Михаил Смольников устроил акцию протеста у здании тагильской мэрии. 

 

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"В случае поломки вычтут из зарплат": представители "аутсорсера" не застраховали водителей скорой по КАСКО

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Теги: аутсорсинг, скорая помощь, Екатеринбург, увольнения



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